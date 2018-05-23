Фото: med-heal.ru
Роскачество исследовало продаваемое в российских магазинах сливочное масло. Нарушения требований законодательства были выявлены в 37% продукции, пишет RT, ссылаясь на сайт ведомства.
В рамках веерного исследования ведомство изучило сливочное масло 72,5 % жирности по 23 показателям качества и безопасности. В исследовании принимало участие масло 82 торговых марок, совокупная доля которых на рынке превышает 70%.
Согласно результатам исследования, большая часть продукции на рынке страны безопасная и качественная.
"В частности, 23% исследованных товаров смогут претендовать на получение российского Знака качества. Нарушения же обязательных требований законодательства были обнаружены в 37% исследованного сливочного масла", — цитирует издание сообщение Роскачества.
Уточняется, что среди нарушений были зафиксированы: подмена молочного жира растительным, занижение жирности, наличие бактерий и микробиологической порчи, содержание консервантов и антибиотиков, а также недостоверная маркировка по массе нетто.
Комментарии
А конкретнее???
Что со знаком качества или хотябы продукция наших магазинов не опасна?
Хорошо, что не у 76 % выявлены нарушения. С другой стороны антисанкции дают повод нарастить качество, при укрепляющемся рубле и растущей цене на нефть. А как известно, эти факторы очень благотворно влияют на россиян. Да, и Президент страны рассказывая об улучшении жизни, а Песков призвал верить и слушать Президента. Что мы охотно и должны делать.