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Жителя одной из деревень Новосибирской области суд приговорил к полутора годам ограничения свободы. В минувшем году лошадь осужденного ударом копыта убила шестилетнего мальчика, пишет РИА Новости, ссылаясь на СУ СКР по региону.
29-летнего мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Согласно данным следствия, днем 25 июля минувшего года на общедоступном участке местности рядом с улицей Центральной деревни Казанцево Барабинского района гуляли пятеро детей в возрасте от шести до девяти лет. В нескольких десятках метров от них на поляне паслись без привязи шесть лошадей.
Сообщается, что три из них проскакали рядом с мальчиком, который не успел убежать, а одна из лошадей ударила его копытом по голове. От полученных повреждений ребенок умер по пути в больницу, сообщили в управлении.
Сотрудники СК установили всех владельцев лошадей, в том числе новосибирца, являющегося хозяином ударившей мальчика лошади. Приговором Барабинского районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в силу.
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