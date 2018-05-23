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Главе РФ Владимиру Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой, которой в Апатитах сначала поставили неверный диагноз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Напомним, девушку похоронят в Апатитах в четверг, 24 мая, опеку над ее дочерью оформили на тетю Дарьи.
Глава горадминистрации Николай Бова уточнил, что дочери скончавшейся девушки семь лет, в текущем году она пойдет в первый класс. В оформлении опекунства помощь оказал муниципалитет.
Тетя погибшей девушки Любовь Тулупова является ее самым близким родственником.
"Она держится очень мужественно. Вы понимаете, что болезнь страшная. Медицина не всесильна, весь мир лекарств не придумал. Где-то в глубине души она ожидала… Поздно обратилась Даша… трагедия", — добавил Бова.
В пресс-службе правительства Мурманской области отметили, что ребенок будет получать пенсию по потере кормильца.
"Министерство социального развития региона будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей", — цитирует агентство слова собеседника.
Комментарии
Позорная стоана....
Хорошо, что у Президента России доходят руки до каждого конкретного россиянина. Хорошо, что я проголосовал "за" В.В.Путина. "Нет Путина, нет России", как учат нас прогрессивные российские издания.