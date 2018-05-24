С рекордом, но без лоукостера: что происходит с аэропортом Барнаула

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края, а также по совместительству замминистра Дмитрий Коровин сообщил о том, что по итогам 2017 года Барнаульский аэропорт превысил собственный рекорд по пассажиропотоку. Заявление было сделано 23 мая в рамках круглого стола "Актуальные вопросы развития отрасли автомобильных грузоперевозок и экспедирования".
Если ранее максимальным достижением для международного аэропорта им. Г.С. Титова считалась цифра в 380-390 тысяч человек, то новый ориентир — 527 тысяч человек. К слову, по итогам 2016 года аэропорт обслужил около 387 тысяч пассажиров. По словам Дмитрия Коровина, пока контрольный пакет акций АО "Авиапредприятие "Алтай" находится в руках Алтайского края (52%). "За последние 10 лет все средства, что аэропорт получил в качестве прибыли, мы направляли на улучшение инфраструктуры. Речь идет о суммах от 30 до 70 млн рублей ежегодно. Деньги вкладывались в гостиницу, аэровокзал, прилегающую территорию", — пояснил стратегию развития главного авиаузла региона заместитель министра.
Кроме того, Дмитрий Коровин напомнил, что Барнаульский аэропорт в свое время строился по типовому проекту, и сейчас ему ощутимо не хватает международного терминала. То, как осуществляется вылет за границу и прилет из-за рубежа, просто не отвечает современным требованиям. При этом аэропорт приспособлен принимать все виды воздушных судов.
Между тем, как стало известно порталу Amic.ru, авиакомпания "Победа" приняла окончательное решение пока не проводить повторный аукцион на выполнение полетов из Барнаула в Москву. Первый конкурс прошел еще в середине марта, и хотя формально он был признан несостоявшимся (заявку подала только одна компания), ничто не мешало авиакомпании отдать лот претенденту. Тем более он соответствовал всем выдвигаемым требованиям. Однако в силу внутренних причин лоукостер пока решил не заходить в Барнаул. Как минимум — до окончания полетов по летнему расписанию, то есть до второй половины октября. Тем временем осенью "Победа" начнет летать в столицу из Омска и Томска. Эту информацию подтвердил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. Рейсы из Сибири в Москву "Победа" уже выполняет из Новосибирска, Иркутска, Кемерово, Красноярска и Улан-Удэ.
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