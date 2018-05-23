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Минобороны опубликовало видео запуска ракет "Булава" в Белом море

, ИА "Амител"
Ракеты были запущены накануне по полигону Кура на Камчатке

Фото: youtube.com

Российское оборонное ведомство опубликовало в сети видеозапись залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что пуск ракет состоялся 22 мая из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. По словам военных, залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Представители Северного флота заявили, что пуск был произведен "в рамках плановых мероприятий боевой подготовки".

Агентство пишет, что "Юрий Долгорукий" является головным кораблем проекта 955 "Борей". Он вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 19:43
- гость -

Хорошо, что у нас есть новая современная так называемая килда. Теперь мы можем быть еще более грозными, смелыми и уважаемыми в мире.

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