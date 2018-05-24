Фото: youtube.com
Фотограф-натуралист Кевин Эби из США смог снять белоголового орлана в тот момент, когда он отнимал у молодой лисы кролика. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Fox News.
В опубликованном ролике видно, как птица хватает добычу, которую лиса несла в зубах, а затем противники поднимаются на высоту порядка шести метров. После непродолжительной борьбы лиса ослабляет хватку и падает на землю, а орлан улетает с добычей.
По словам фотографа, лиса осталась цела после полета. "Я сделал несколько снимков после ее падения и не нашел каких-либо повреждений", — рассказал Эби.
Также фотограф отметил, что сцена оказалась более эффектной, чем он ожидал. Эби считал, что лиса бросит кролика, а орел получит легкий обед, однако в результате фотограф стал свидетелем "драматичного сражения".
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