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В Горном Алтае заложили памятный камень в честь известного российского общественника и мецената, уроженца Алтайского края Петра Селезнева, скончавшегося в 2016 году. Монумент установили во вторник, 22 мая, в Сергиевском ските Троице-Сергиевой лавры в Усть-Коксинском районе, пишет ИА "Банкфакс", ссылаясь на епископа Горно-Алтайской епархии Каллистрата.
Сообщается, что в будущем вокруг монумента появится зеленый уголок, в котором посетители смогут отдохнуть. Каллистрат сообщил, что все место неподалеку от скита будет посвящено памяти мецената.
"Петр Селезнев не просто поддерживал наш скит, он стоял у истоков его создания. С первого дня он заботился об этом духовном месте, а мы считаем его своим ктитором, попечителем. Как и изложено на камне, Петр Селезнев помогал со дня основания и до дня кончины", — цитирует агентство слова епископа.
Глава Горно-Алтайской епархии выразил надежду, что вскоре закончится строительство находящегося рядом храма, в котором также будут проходить памятные службы. Затем вокруг камня появятся газоны и пешеходные дорожки.
Каллистрат добавил, что дату освящения камня выбрали не случайно: 22 мая Селезневу исполнилось бы 54 года.
В разные годы Селезнев возглавлял "Тюменьэнерго", "Роснефть", Регистрационную палату Мособласти, являлся помощником главы Минюста РФ. В мае 1998 года он участвовал в выборах депутата Госдумы от Республики Алтай. Осенью 2001 года он, будучи советником главы аппарата Госдумы, баллотировался на пост губернатора РА. За заслуги перед отечеством Селезнева отметил глава РФ. В 2016 году он безвозмездно передал участок земли в центре Горно-Алтайска под строительство кафедрального собора.