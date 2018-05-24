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Славяне обрели письменность, а "Аврору" спустили на воду: 24 мая в истории

, ИА "Амител"
 
ежедневник
24 мая в истории России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности – святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских. Считается, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Также 24 мая в России свой профессиональный праздник отмечают кадровики. Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление "Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму".

А 118 лет назад, 24 мая 1900 года, был спущен на воду крейсер "Аврора", ставший впоследствии символом Октябрьской революции. Историческая ирония заключается в том, что при спуске на воду этого корабля присутствовал лично последний царь Российской империи Николай II.

Сто лет назад, 24 мая 1928 года, экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле "Италия" достигла Северного полюса.

62 года назад, в 1956 году, в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс песни "Евровидение". Победительницей конкурса стала швейцарка Лиз Ассиа с песней "Refrain".

275 лет назад, в 1743 году, родился один из виднейших деятелей Великой французской революции Жан-Поль Марат. 24 мая 1905 года родился прекрасный советский писатель и лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов.  24 мая 1940 года на свет появился русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. 24 мая 1819 года родилась великая королева Британии Виктория, которая пробыла на троне более 63 лет – больше, чем любой другой британский монарх. А еще 24 мая, но уже 1941 года, родился легендарный американский музыкант Боб Дилан.

В этот же день в 2000 году не стало выдающегося актера и режиссера Олега Ефремова, а 24 мая 1949 года умер известнейший русский и советский архитектор Андрей Щусев.

 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.05.2018 08:15
Filin

Кирилл и Мефодий создали алфавит, адаптированный для чтения греческих церковных книг. Что само по себе гигантский труд, но таки письменность у славян была и ранее, та же глаголица

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