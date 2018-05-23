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14-летняя школьница из кузбасского города Белово сорвалась с пятого этажа при попытке сбежать на ночную прогулку с подружками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сообщается, что мать школьницы была категорически против выхода на улицу так поздно, поэтому девочка решила сбежать из дома незаметно. Для этого она связала веревку из вещей, однако сорвалась с нее и упала на бетонный козырек подъезда.
В ведомстве отметили, что родителей двух подруг потерпевших, допустивших нахождение несовершеннолетних девочек на улице ночью, привлекли к ответственности. Им грозит штраф в размере 500 рублей.
С пострадавшей школьницей провели профилактическую беседу и порекомендовали ей посетить психолога.
Комментарии
Были бы мозги, было бы сотрясение мозга.