Средние предприятия Алтайского края обяжут брать на работу инвалидов

Предприятия Алтайского края, где трудится более 35 человек, могут обязать брать на работу инвалидов. С таким предложением к региональному парламенту выступил губернатор Александр Карлин. Депутаты рассмотрят инициативу в четверг, 31 мая и, скорее всего, примут ее.
В Алтайском крае есть закон "Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов". По нему предприятия, где работает более 100 человек, обязаны брать на работу инвалидов — 3% от численности штата. Александр Карлин предложил обязать и предприятия со штатом более 35 человек брать на работу инвалидов.
"Введение данной квоты в крае позволит увеличить общее количество трудоустроенных инвалидов и не повлечет за собой дополнительной нагрузки на работодателей, так как на вновь созданные рабочие места будут трудоустроены в основном инвалиды третьей группы, для которых не требуется создание специальных условий труда и дополнительное переоборудование рабочих мест", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас в регионе работу имеют 24% инвалидов. К 2020 году регионам надо увеличить этот показатель до 50%.
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По словам председателя комитета Алтайского краевого Заксобрания по социальной политике Татьяны Ильюченко, чтобы достичь установленного Москвой показателя в 50%, надо ежегодно давать работу 5,5 тысячам инвалидов дополнительно. Однако сегодня все чаще происходит разукрупнение предприятий. Тех, где штат превышает 100 человек, становится все меньше.
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