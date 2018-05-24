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Средние предприятия Алтайского края обяжут брать на работу инвалидов

, ИА "Амител"
Сегодня в регионе работу имеют 24% инвалидов

Фото: yakutia.info

Предприятия Алтайского края, где трудится более 35 человек, могут обязать брать на работу инвалидов. С таким предложением к региональному парламенту выступил губернатор Александр Карлин. Депутаты рассмотрят инициативу в четверг, 31 мая и, скорее всего, примут ее.

В Алтайском крае есть закон "Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов". По нему предприятия, где работает более 100 человек, обязаны брать на работу инвалидов — 3% от численности штата. Александр Карлин предложил обязать и предприятия со штатом более 35 человек брать на работу инвалидов. 

"Введение данной квоты в крае позволит увеличить общее количество трудоустроенных инвалидов и не повлечет за собой дополнительной нагрузки на работодателей, так как на вновь созданные рабочие места будут трудоустроены в основном инвалиды третьей группы, для которых не требуется создание специальных условий труда и дополнительное переоборудование рабочих мест", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас в регионе работу имеют 24% инвалидов. К 2020 году регионам надо увеличить этот показатель до 50%.

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По словам председателя комитета Алтайского краевого Заксобрания по социальной политике Татьяны Ильюченко, чтобы достичь установленного Москвой показателя в 50%, надо ежегодно давать работу 5,5 тысячам инвалидов дополнительно. Однако сегодня все чаще происходит разукрупнение предприятий. Тех, где штат превышает 100 человек, становится все меньше.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2018 08:25
Filin

Инвалид у станка стоять будет, кирпичи на стройке таскать, монтажом конструкций заниматься? Похоже, все по черномырдинской формуле делается - хотели как лучше, а получилось как всегда.

0  0
24.05.2018 08:29
- гость -

Очередной идиотизм от властей края. Предприниматели не дураки у кого был штат к примеру 50 человек, быстро станут двумя предприятиями со штатом 25 человек.

0  0
24.05.2018 08:29
- гость -

Кому они нужны?
Какое разукрупнение? У нас всё растёт, все прорывается.
Паникеров расстрелять надо

0  0
24.05.2018 08:47
- гость -

Инвалид - человек который утратил трудоспособность. Почему коммерческие предприятия должны платить деньги и трудоустраивать заведомо не трудоспособных людей?

0  0
24.05.2018 09:04
месный

сначала обяжите брать на работу тех кому за 40 и не инвалид!

0  0
24.05.2018 09:05
- гость -

где ж столько инвалидов взять?

0  0
24.05.2018 09:06
- гость -

20 млн. рабочих мест уже создали теперь можно и об инвалидах задуматься. Делается вакансия для инвалида с зп 5 тыщ. (никто разумеется за такие деньги работать не будет) и можно рапортовать что есть работа для 100% инвалидов

0  0
24.05.2018 09:07
- гость -

Гость от 24.05.2018 08:47 откуда у вас проистикает такое утверждение, что инвалид - человек который, утратил трудоспособность?
Вы сами то, являетесь специалистом врачем профпатологом?
Или являетесь всезнайкой широкого профиля?

0  0
24.05.2018 09:13
- гость -


- гость -
Инвалид - человек который утратил трудоспособность. Почему коммерческие предприятия должны платить деньги и трудоустраивать заведомо не трудоспособных людей?
------------------
Да нихрена подобного! Моя мама - инвалид второй группы. Ни дня не сидела без работы, даже на пенсии продолжала работать еще десять лет. Да, инвалидность ограничивает выбор работы, тяжелый физический труд противопоказан. Но умственные виды труда никто не отменял.

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