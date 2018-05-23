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Кабмин Украины дополнил список российских товаров, импорт которых запрещен на украинскую таможенную территорию. В этот раз запретили импорт российского шифера, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление первого вице-премьера Украины — главы Минэкономразвития Степана Кубива.
"Мы предлагаем расширить перечень, добавив в него асбестоцементные гофрированные листы (шифер) из России", — цитирует агентство его слова.
Согласно данным правительства, Украина сейчас значительно увеличила выпуск шифера, и мощности украинских предприятий могут полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. В материалах кабмина говорится, что, учитывая то, что мощности предприятий РФ по производству шифера в 5,6 раза превышают объемы внутренних потребностей Украины, "существует риск увеличения импорта шифера из РФ на Украине".
Также в запрещенный список попал товар, классифицирующийся по таможенному коду 3102 40 10 00 (смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями, с вместимостью азота не более 28%). При этом из перечня исключили товарную позицию под таможенным кодом 3102 40 (смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями).
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