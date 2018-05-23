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В ближайшие дни депутаты фракции "Справедливая Россия" намерены внести в Думу законопроект о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября. Об этом пишет RT, ссылаясь на первого зампреда комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, заместителя главы фракции Михаила Емельянова.
Авторы инициативы считают, что идея о голосовании в сентябре неудачна, поскольку агитация приходится на август. В это время, утверждают справороссы, люди находятся на даче или в отпуске.
"Мы считаем, что агитация в сентябре была бы более эффективна и продуктивна. Тем более что аналогичные предложения делала [Элла] Памфилова. Должен быть внесён либо сегодня, либо завтра", — цитирует издание слова Емельянова.
Отмечается, что сейчас единым днем голосования является второе воскресенье сентября.
Агентство отмечает, что в середине текущего месяца глава Центризбиркома Памфилова предложила перенести единый день голосования на конец октября.
Комментарии
Вот кому на Руси жить хорошо! Депутатам - бездельникам! Которым на самом деле заняться нечем, лучше бы решили для людей как снизить ЖКХ, бензин, да и вообще дать людям выживать свободно!