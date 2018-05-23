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Специалисты РИА "Рейтинг" составили рейтинг социально-экономического положения субъектов России по итогам минувшего года.
Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. На данные три субъекта приходится 30% суммарного валового регионального продукта.
В топ-10 также были включены Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Подмосковье, Тюменская, Свердловская и Ленинградская область, а также Краснодарский край.
Алтайский край расположился на 52-й позиции, а соседняя Республика Алтай — на 82-м месте.
Исследователи в целом позитивно оценили результаты развития России. После двухлетнего спада ВВП в прошлом году показал положительную динамику — согласно оценке Росстата, он вырос на 1,5%. Эксперты отметили положительные сдвиги в промышленности, производстве, сельском хозяйстве, а также розничной торговле и инфляции.
Подчеркнем, что исследование основано на анализе показателей, объединенных в четыре группы: масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.
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