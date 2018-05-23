Фото: vk.com/barneos22
Жители столицы Алтайского края сообщили о еще одном порыве на теплотрассе. Сообщение об этом появилось около 18:44 в паблике Barnaul22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что "фонтан" забил на улице Попова, 157. По словам очевидцев, прорвало трубу с горячей водой.
В опубликованном ролике видно, что "фонтан" бьет на несколько метров в высоту.
В СГК заявляют, что причинами коммунальных аварий в ходе гидравлических испытаний является высокая степень изношенности труб и внешняя коррозия металла. Также специалисты не подтвердили, что такие инциденты происходят в текущем году в Барнауле чаще.
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