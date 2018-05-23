Фото: пресс-служба НГТУ
Выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Иван Невзоров разработал инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять силой мысли. В данный момент изобретение тестируют в Новосибирске, пишет портал "НГС.Новости".
Пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов заявляет, что подобная инвалидная коляска является первой в мире. Главными потребителями разработки должны стать люди, парализованные от шеи до нижних конечностей, но имеющие сохранный мозг.
"При этом коляска <…> за счёт гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры", — рассказал Лобанов, отметив, что при выходе разработки на рынок ее стоимость составит от 460 до 560 тысяч рублей.
Пресс-секретарь НГТУ отметил, что главной задачей инженеров было создание связи между двумя устройствами — коляской-вездеходом и "шапкой" с электродами, преобразующей сигналы мозга в команды.
"Импульсы, создаваемые нейронами головного мозга, через электроды "нейрошапки" поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски", — поясняет Лобанов.
В данный момент создатель коляски работает над безопасностью изобретения, а затем собирается настроить скорость передачи сигналов.
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