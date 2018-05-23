Фото: kievnews.net
Президент Украины Петр Порошенко заявил о появлении в составе ВМС страны нового рода войск — морской пехоты. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство пишет, что День морской пехоты теперь будет отмечаться 23 мая. Ранее его отмечали 27 ноября, как и в РФ.
Также Порошенко переименовал воздушно-десантные войска (ВДВ) в десантно-штурмовые войска. Сообщается, что название, символика и униформа были сменены еще в ноябре 2017 года, однако законодательно изменения закрепили лишь указом президента от 23 мая текущего года.
В пояснительной записке к законопроекту о переименовании было сказано, что его разработали из-за ухудшения отношений с РФ, которую на Украине обвиняют в агрессии.
Политолог Денис Денисов связал появление нового рода войск с желанием Украины соответствовать стандартам НАТО. По словам эксперта, других причин реструктуризации армии Украины нет.
Комментарии