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Европейские ученые выяснили связь между риском смерти и продолжительностью сна в рабочие и выходные дни. Наблюдения велись на протяжении 13 лет. В исследовании участвовало 38 тысяч шведов, пишут "Известия", ссылаясь на журнал Journal of Sleep Research.
Исследователи установили, что у людей младше 65 лет, которые спали в выходные меньше пяти часов, риск смерти повышался в полтора раза по сравнению с теми, кто спал по семь часов.
Издание подчеркивает, что для здорового человека нормой считается семь часов сна. При этом в ходе исследования европейских специалистов было установлено, что сон свыше девяти часов риск смерти не повысил.
Всего с 1997 по 2010 год умерли 3234 добровольца, большая часть от раковых заболеваний — 1515 человек, еще 1017 от сердечно-сосудистых заболеваний.
Что касается участников исследования старше 65 лет, у них связь между смертностью и продолжительностью сна выявить не удалось.
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