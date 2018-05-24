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1-1: президент барнаульского "Динамо" стал гендиректором "китайского" рынка

, ИА "Амител"
Неоднозначный "трансфер" произошел еще в начале апреля

Фото: fcdb.ru

Президент футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарев, как и предполагал портал Amic.ru, официально возглавил "китайский" рынок на проспекте Космонавтов. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Напомним, что краевые власти в настоящее время безуспешно пытаются приватизировать "китайский" рынок в Барнауле. Формально на торги выставляют 100% акций ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", управляющего крупнейшим оптово-розничным рынком региона.

Согласно списку аффилированных лиц ОАО, до мая 2017 года гендиректором ТПК являлся Юрий Азаев. Позже на правах и.о. структурой стал управлять Александр Соколов. Между тем, как показывает последняя выписка из ЕГРЮЛ, с  апреля 2018 года у ОАО "ТПК" появился новый гендиректор – Виктор Сигарев.

При этом он по-прежнему значится и президентом АНО "ПФК "Динамо-Барнаул". Получить оперативный комментарий у самого г-на Сигарева не удалось.

К слову, в состав совета директоров ОАО "ТПК" входят замначальника Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Галина Денежкина и начальник данного ведомства Евгений Дешевых. Кроме того, в совете присутствуют и два представителя краевого Минимущества — Наталья Беляева и Елена Синюкова.

Уставный капитал ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" составляет 16,376 млн рублей. Региону принадлежит 4094 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО. По документам, учредитель ОАО – Фонд имущества Алтайского края, его доля в уставном капитале оценивается в 3,124 млн рублей.

В январе 2019 года Виктору Сигареву исполнится 60 лет, и он, как полковник полиции, достигнет предельного возраста нахождения на службе. В этой связи в начале следующего года у "Динамо" должен появиться новый президент. Однако не исключен вариант, что Сигарев уйдет уже летом, после завершения крайне неудачного для футбольного клуба сезона. За тур до окончания "Динамо" сохраняет только теоретические шансы на место в тройке призеров, при том, что в чемпионате приняли участие лишь 6 команд.

Между тем еще в середине апреля, когда турнир возобновился после зимней паузы, барнаульцы имели неплохие шансы на победу, занимая первое место по потерянным очкам. Правда, еще в начале мая стало известно, что никто из шести участников зоны "Восток" не стал подавать документы для получения лицензии дающей право выступать на ступеньку выше — в ФНЛ. Это означает, что третий год подряд победитель турнира, не перейдет в Первую лигу. Ранее "нарушали" спортивный принцип "Смена" и "Чита", теперь настала очередь "Сахалина".

Вероятно, следующий сезон бело-голубые начнут в значительно реформированной зоне "Восток" ПФЛ. Скорее всего, покинет свой пост главный тренер ФК "Динамо" Олег Шишкин и ряд возрастных футболистов.

Кстати, 21 мая в Москве прошло заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов на спортивный сезон 2018/2019, по итогам которого "Динамо-Барнаул" получило лицензию. Фактически это означает допуск клуба к участию в матчах первенства и Кубка России по футболу 2018-2019 годов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

24.05.2018 07:35
- гость -

писец теперь и рынку

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