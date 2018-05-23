Фото: youtube.com
Британская журналистка Хейли Мур, корреспондент канала Sky Sports, остановила скачущего коня и продолжила работу. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина вела репортаж о скачках в Чепстоу в тот момент, как одна из лошадей сбросила наездника и понеслась прямо на нее. Репортер не растерялась и схватила животное за поводья. В итоге журналистка получила удар в лицо и упала под копыта лошади, но смогла ее остановить. Спустя несколько минут Мур пошла на интервью с победителем заезда.
Отмечается, что журналистки умеет обращаться с лошадьми с детства. Ее отец является заслуженным тренером в области конного спорта, а братья — известными жокеями.
Комментарии