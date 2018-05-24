Фото: СКР
Ялтинский городской суд заключил под стражу сотрудника ГИБДД, который устроил смертельное ДТП в Крыму. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу крымского управления СКР.
Агентство отмечает, что авария с участием трех легковушек произошла вечером в понедельник, 21 мая, на трассе "Ялта-Севастополь-Гаспра". Жертвами ДТП стали два человека, включая годовалого ребенка, еще двое пострадали.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Ялта обвиняемому Ялтинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует агентство текст сообщения.
Старшего инспектора дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД по городу Ялте обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование дела продолжается.
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