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Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена в британском Солсбери, заявила, что выздоровление было долгим и тяжелым. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление девушки, которое приводит агентство Reuters.
"Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно тяжелым", — сказала Скрипаль, добавив, что ее шокирует тот факт, что против нее и отца использовали нервно-паралитическое вещество.
"В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну", — отметила Юлия. Она также рассказала, что в данный момент пытается шаг за шагом справиться с теми "разрушительными изменениями", которые ей приходится переживать как в физическом плане, так и в эмоциональном. Кроме этого, девушка намерена ухаживать за отцом до его полного выздоровления.
Также выдержки из заявления Юлии приводит канал Sky News. Так, сообщается, что она выразила благодарность за предложение помощи от российского посольства, отметив, что пока "не хочет пользоваться их услугами".
Агентство сообщает, что Юлия связалась с агентством через британскую полицию. Ее местонахождение агентство не называет. Уточняется, что девушка говорила на русском языке, а позднее подкрепила свои слова аналогичным письменным заявлением, предоставленным в двух вариантах — на русском и английском языках. На обоих заявлениях Скрипаль поставила свою подпись.
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