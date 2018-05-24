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Народный артист РСФСР, худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, который в первых выпусках "Возвращения блудного попугая" озвучил известного персонажа попугая Кешу, может поучаствовать в продолжении мультфильма. Об этом пишут "Известия".
Артист рассказал, что получил предложение на рассмотрение вернуться к персонажу. "Я сказал: "Давайте попробуем", — цитирует издание заявление Хазанова.
По словам актера, подробностей он рассказать не может.
Напомним, ранее стало известно, что "Союзмультфильм" снимет продолжение "Возвращение блудного попугая". В данный момент готовится пилотная серия. Сценарий к ней написал Александр Курляндский — автор ранее вышедших эпизодов про попугая Кешу.
Студия хочет сделать Кешу в новых сериях "современным стендапером". В случае успеха пилота в производство будет запущен мультсериал, а затем полнометражная картина.
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