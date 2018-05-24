Фото: youtube.com
Российский концерн "Калашников" опубликовал запись испытаний пистолета-пулемета "Витязь". Соответствующие кадры были размещены на Youtube-канале организации, пишет РИА Новости.
Эксперты показали применение оружия в закрытом помещении при разных сценариях. Концерн показал работу "Витязей" и пистолета Ярыгина.
Пистолет-пулемет "Витязь" разработали для МВД в 2004 году на основе АКС-74У. Оружие назвали в честь одноименного спецназа внутренних войск, который стал первым заказчиком пистолета.
В начале марта "Калашников" анонсировал запуск нового пистолета Лебедева в серийное производство. При выпуске новинки концерн собирается использовать новое оборудование, которое должно снизить влияние человеческого фактора на ее качество.
Комментарии