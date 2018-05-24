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ЕСПЧ за 20 лет взыскал с России около 2 млрд евро компенсаций

, ИА "Амител"
Чаще всего суд признавал нарушение права на справедливый суд

Фото: mu.ee

Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт" подсчитал компенсации, которые были присуждены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по жалобам против РФ. За 20 лет сумма составила около 2 миллиардов евро, пишет "Коммерсант".

С 2002 года ЕСПЧ признал приемлемыми 136 580 жалоб на РФ. Решения о выплате компенсаций были приняты по 4549 жалобам. Всего за обозначенный срок объем присужденных заявителям выплат составил €1 950 706 419. Большая часть суммы — свыше 1,949 миллиарда евро — была назначена начиная с 2007 года, когда ЕСПЧ стал публиковать свои статистические отчеты.

Как сообщила координатор "Общественного вердикта" Асмик Новикова, львиной долей являются "компенсации по делу ЮКОСа". Издание уточняет, что в 2014 году европейский суд присудил бывшим акционерам ЮКОСа сумму 1,866 миллиарда евро, признав нарушенным право на справедливое судебное разбирательство и на защиту собственности. В январе прошлого года Конституционный суд России счел невозможным выполнение этого решения, при этом страна согласилась выплатить порядка 300 тысяч евро судебных издержек. "На остальные жалобы остается около 84 миллионов евро. Это тоже много, и с каждым годом РФ приходится платить все больше и больше",— добавила Новикова. Так, в 2016 году сумма присужденных ЕСПЧ компенсаций по искам против РФ составила 7,3 миллиона евро, а в прошлом — уже 14,6 миллиона.

Издание напоминает, что РФ признала юрисдикцию ЕСПЧ 5 мая 1998 года. Суд рассматривает жалобы на нарушения прав и основных свобод человека, которые перечислены в Европейской конвенции. За 20 лет суд чаще всего признавал нарушения ст. 6 (право на справедливый суд) — 1093 жалобы, ст. 3 (запрет пыток) — 994 жалобы, ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) — 932 жалобы, а также ст. 2 (право на жизнь) — 595 жалоб и ст. 1 Протокола 1 к конвенции (право на собственность) — 593 жалобы.

В 2018 году представители властей РФ заявили о вероятности прекращения сотрудничества с ЕСПЧ: в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что легитимность ЕСПЧ под вопросом, а в апреле глава Министерства юстиции Александр Коновалов не исключил выхода страны из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2018 09:31
Алиса

Так долго джали чтобы прекратить этот грабеж населения. Почему?

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