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Шестибалльные пробки образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 24 мая. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Серьезные заторы наблюдаются на Павловском тракте, в частности, в районе перекрестков с улицами Просторная и Попова, а также на участке от кольцевого пересечения до улицы Фурманова.
Также пробки образовались на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова, улиц Эмилии Алексеевой и Малахова, на отрезках улиц Петра Сухова, Северо-Западная, 42-й Краснознаменной Бригады, Власихинская, Советской Армии, Челюскинцев и Сизова. Кроме этого, заторы наблюдаются в районе площадей Октября и Победы.
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