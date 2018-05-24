Фото: president.gov.ua
Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины отказались снимать береты черного цвета и надевать новые. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на InfoResist.
"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в День морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", — цитирует агентство слова одного из экс-служащих батальона.
Отмечается, что проход военных в черных беретах во время парада не попал в объективы камер, но при этом кадры, на которых на заднем плане видно морпехов в черных беретах, все равно остались на видео.
Сами военные объяснили, что поступили так в том числе из-за несогласия с действиями властей Украины.
"Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет", — подчеркнул один из действующих военнослужащих батальона.
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