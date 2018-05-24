Фото: vk.com/barneos22
Пешехода сбили утром в четверг, 24 мая, на проспекте Ленина в Барнауле, сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Ленина — Димитрова, у здания Главпочтамта, сбит пешеход", — отмечает автор заметки.
Официальных данных о состоянии пострадавшего пока нет. Информация уточняется.
Комментарии
пойду ка я попкорна и чипсов возьму....
Зеваки даже с детьми стоят.... Кошмар! Ребенку то зачем на это смотреть?!
За пешеходным переходом?
Примерно 200.000 компенсации морального вреда как с куста тётенька срубит. Даже если вреда здоровью никакого у неё не будет. Но я думаю, сейчас она ляжет в больничку на срок больше 21 дня и вред здоровью у неё всё таки появится. Короче, водитель вляпался...
24.05.2018 10:01
гостья
А может он врач и подошел посмотреть, нужна ли помощь.
гость
За пешеходным переходом?
Похоже протащил или отшвырнуло.
гостья,надо ребенку смотреть! И делать выводы. И родителям и чаду.
24.05.2018 10:15
Гостья
Родственника сбивало лет 8 назад. Сказки не рассказывайте про 200 тыщ. И вред здоровью определяется не продолжительностью нахождения в больнице, а по всяким экспертизам. И чтобы был хотя бы средней тяжести надо чтоб руку или голову оторвало.
Кады власти начнут беспокоиться о населении города, почему не строят надземные и подземные переходы?!
24.05.2018 11:14
- гость -
Я вас умоляю. у нас люди до обычного перехода 20 метров ленятся пройти! Вы думаете , они будут по лесенкам спускаться-подниматься? я сомневаюсь. Скорее всего будут бегать НАД подземным переходом!
24.05.2018 11:02 - про голову средней тяжести - класс, зачЁтно