Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей развернуло и вынесло с дороги, произошло утром 24 мая в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, авария случилась в районе пересечения малого Павловского тракта с улицей Попова.
На фото с места событий видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения левой стороны кузова. Машину развернуло и вынесло за пределы проезжей части.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Это не жесткое ДТП, а жесточайшее!
Не преуменьшайте!
авария века я бы сказал!!!!