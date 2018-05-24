Фото: barnaul.org
Декоративную арку высотой 4,5 метра и длиной 9 метров установили в Барнауле на аллее по улице Профинтерна со стороны проспекта Калинина, сообщает пресс-центр городской администрации.
В мэрии уточняют, что конструкция покрыта декоративным слоем краски церта-патина, что придает арке эффект старины и медно-золотистый оттенок. Стальной рисунок на объекте выполнен при помощи лазерной резки.
Напомним, в сентябре прошлого года на аллее, где появилась арка, убрали аварийные, больные и утратившие декоративный вид деревья, а затем высадили яблони и посеяли новый газон.
Комментарии
гуляющие собачники оценят старинную арку, так же как оценили газон
Смотрится эстетично. Как передний золотой зуб во рту, полном кариеса.
4,5м до самой нижней точки, или до самовый высокой у арки. Как бы у самых её краёв её не цепанули....
24.05.2018 10:07
Митенька ржевский
Хорошо сказано)
Смотрится неплохо, вот только деревья еще слишком мелкие на аллее, и вид пока не самый лучший, лет через 5 будет отлично!
лучше бы деревья оставили, "эстеты". Такая роскошная аллея была! Город лысый, зато у кого-то доход аж в два раза повысился!
а сразу за аркой в 50 см от нее, железная хламина, на которую вешают рекламные растяжки... Смысл от арки при таком соседстве?
ну и зачем это творчество там?
А арка не мешает проезду высоких машин? А вообще она не упадёт на машины или пешеходов во время ураганов ? В Барнауле деревья падают хорошо.
Про "арка мешает проезду" пишут либо бестолковые, либо из деревни. Арка, как несложно заметить на фото, находится над пешеходной зоной, и проехать туда можно максимум на велосипеде.
Арку установили...Но все установленные лавки удалили!! Верните лавки на место!!!!!