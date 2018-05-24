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Девятиметровую арку установили на улице Профинтерна в Барнауле

, ИА "Амител"
Стальной рисунок арки выполнен при помощи лазерной резки

Фото: barnaul.org

Декоративную арку высотой 4,5 метра и длиной 9 метров установили в Барнауле на аллее по улице Профинтерна со стороны проспекта Калинина, сообщает пресс-центр городской администрации.

В мэрии уточняют, что конструкция покрыта декоративным слоем краски церта-патина, что придает арке эффект старины и медно-золотистый оттенок. Стальной рисунок на объекте выполнен при помощи лазерной резки.

Напомним, в сентябре прошлого года на аллее, где появилась арка, убрали аварийные, больные и утратившие декоративный вид деревья, а затем высадили яблони и посеяли новый газон.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.05.2018 09:48
- гость -

гуляющие собачники оценят старинную арку, так же как оценили газон

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24.05.2018 10:07
Митенька ржевский

Смотрится эстетично. Как передний золотой зуб во рту, полном кариеса.

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24.05.2018 10:31
- гость -

4,5м до самой нижней точки, или до самовый высокой у арки. Как бы у самых её краёв её не цепанули....

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24.05.2018 10:31
Грантштейн

24.05.2018 10:07
Митенька ржевский
Хорошо сказано)

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24.05.2018 10:42
- гость -

Смотрится неплохо, вот только деревья еще слишком мелкие на аллее, и вид пока не самый лучший, лет через 5 будет отлично!

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24.05.2018 10:52
- гость -

лучше бы деревья оставили, "эстеты". Такая роскошная аллея была! Город лысый, зато у кого-то доход аж в два раза повысился!

0  0
24.05.2018 10:57
- гость -

а сразу за аркой в 50 см от нее, железная хламина, на которую вешают рекламные растяжки... Смысл от арки при таком соседстве?

0  0
24.05.2018 11:31
- гость -

ну и зачем это творчество там?

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24.05.2018 11:53
- гость -

А арка не мешает проезду высоких машин? А вообще она не упадёт на машины или пешеходов во время ураганов ? В Барнауле деревья падают хорошо.

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24.05.2018 12:28
- гость -

Про "арка мешает проезду" пишут либо бестолковые, либо из деревни. Арка, как несложно заметить на фото, находится над пешеходной зоной, и проехать туда можно максимум на велосипеде.

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24.05.2018 12:56
Newozmochno

Арку установили...Но все установленные лавки удалили!! Верните лавки на место!!!!!

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