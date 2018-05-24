Фото: barnaul.org
Декоративную арку высотой 4,5 метра и длиной 9 метров установили в Барнауле на аллее по улице Профинтерна со стороны проспекта Калинина, сообщает пресс-центр городской администрации.
В мэрии уточняют, что конструкция покрыта декоративным слоем краски церта-патина, что придает арке эффект старины и медно-золотистый оттенок. Стальной рисунок на объекте выполнен при помощи лазерной резки.
Напомним, в сентябре прошлого года на аллее, где появилась арка, убрали аварийные, больные и утратившие декоративный вид деревья, а затем высадили яблони и посеяли новый газон.
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