Фото: ruposters.ru
Российские дипломаты, комментируя появившееся видеообращение Юлии Скрипаль, заявили, что оно вызывает вопросы об условиях содержания девушки. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель российского посольства в Лондоне также отметил, что, очевидно, Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".
Дипломат добавил, что, если судить по ряду оборотов, данный текст представлял собой перевод с английского, а оригинал был написан носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — цитирует агентство слова собеседника.
Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Великобританию предоставить РФ возможность напрямую поговорить с девушкой.
Дипломат заявил, что это нужно для того, чтобы убедиться, что Юлию не удерживают против ее воли и не заставляют делать заявления под давлением.
Пока же у дипломатов есть основания "подозревать обратное". Представитель посольства отметил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитала, много новой информации.
В видеообращении для агентства "Рейтер" Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в РФ. Также она упомянула о помощи от российского посольства, заявив, что в данный момент не хочет прибегать к его услугам.
При этом Юлия предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.
Комментарии
Важное и существенное - она жива. Учитывая любовь к России английских властей для меня, как обывателя, не понятно почему такая секретность или это элементарный страх за своё поведение?
Вот когда в Таиланде умирал барнаулец посольству было наплевать, в том числе и на его эвакуацию в страну, в т.ч. и после смерти! А здесь просто трогательное беспокойство...
С барнаульцем частный случай.
Он добровольно уехал жить в другую страну. Пренебрег страховкой. Умер. Так бывает.
А со скрипалями политика и репутация страны
Послушал обращение, не мог отделаться от ощущения что где-то уже слышал. Ах, да :"Приоритет нашей авиакомпании - безопасность пассажиров. А сейчас прослушайте информацию о спасательных средствах на борту нашего самолёта"... Ну точно писали одни и те же носители одного и того же языка.
Fairy22 ,
Именно что репутация... Такая вот репутация у страны - плевать на своих людей, но виртуальная честь мундира и ложные ориентиры для внутреннего потребления превыше всего... Частные случаи давно превратились в правило...
Всем все давно ясно, все давным давно доказано и "разложено по полочкам", все понимают, что происходит, но "игра в несознанку" продолжается...
Хреновая репутация... да и политика никакая.
12:04/12:11
Бритты инсценировали, а репутация у России "хреновая"...
Мда, ну и логика у вас.
"Бритты инсценировали"
Ты так любишь требовать доказательства. А у тебя они есть? Если нет, то завали свою дырку, из которой вылетают оценки чужой логики.
24.05.2018 12:43
- гость -
Общение возможно только в случае обращения к оппоненту на "вы", в противном случае проходите мимо.
Абромовичу визу не дают в Британию, видно тоже против его воли lol