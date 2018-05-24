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Российские дипломаты, комментируя появившееся видеообращение Юлии Скрипаль, заявили, что оно вызывает вопросы об условиях содержания девушки. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель российского посольства в Лондоне также отметил, что, очевидно, Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".
Дипломат добавил, что, если судить по ряду оборотов, данный текст представлял собой перевод с английского, а оригинал был написан носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — цитирует агентство слова собеседника.
Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Великобританию предоставить РФ возможность напрямую поговорить с девушкой.
Дипломат заявил, что это нужно для того, чтобы убедиться, что Юлию не удерживают против ее воли и не заставляют делать заявления под давлением.
Пока же у дипломатов есть основания "подозревать обратное". Представитель посольства отметил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитала, много новой информации.
В видеообращении для агентства "Рейтер" Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в РФ. Также она упомянула о помощи от российского посольства, заявив, что в данный момент не хочет прибегать к его услугам.
При этом Юлия предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.
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