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Барнаул назвали одним из лучших городов Сибири по ремонту дорог по БКД

, ИА "Амител"
Об этом заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло

Фото: Amic.ru

Сибирский полпред Сергей Меняйло отметил Барнаул в списке городов, которые в установленные сроки и с надлежащим качеством реализуют приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", сообщает его пресс-служба.

Тему ремонта дорог обсуждали на совещании, которое провел полпред. От федерального округа в нем участвуют девять агломераций. Это Улан-Удэнская, Барнаульская, Иркутская, Кемеровская, Новокузнецкая, Красноярская, Новосибирская, Омская, Томская. Основными целями проекта являются приведение к 2025 году в нормативное состояние 85% дорожной сети (плановый показатель на 2018 год – 50%), сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, повышение эффективности системы управления дорожным движением.

В ходе совещания Сергей Меняйло отметил регионы, в которых проект реализуется в установленные сроки и с надлежащим качеством. Алтайский край находится в их числе.

Полпред сообщил, что за первый год реализации проекта доля улично-дорожной сети сибирских агломераций, отвечающих требованиям к техническому состоянию, увеличилась с 36% до 47%. 

В текущем году в рамках проекта в регионах Сибирского федерального округа запланировано проведение работ по реконструкции и ремонту 950 километров автодорог. Объём финансирования на эти цели – 15,3 миллиарда рублей, из которых 7,3 миллиарда выделено из федерального бюджета, 8 миллиардов – софинансирование регионов.

Также полпред потребовал усилить работу на переход к газомоторному топливу. Сейчас в Сибири действует достаточно обширная заправочная сеть пропановых газовых заправок, на сегодняшний день это самый распространенный вид газомоторного топлива. В то же время наиболее экологически чистым моторным топливом является компримированный (сжатый) природный газ (метан). В субъектах Федерации округа метановые газовые заправки работают в Кемеровской области – 6 объектов, в Новосибирской и Томской областях – по 4 объекта, в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской и Омской областях – по 1 объекту. Газовые заправочные станции отсутствуют в тех регионах, где нет магистрального газопровода.

Отметим, что в прошлом году на программу "БКД" в Барнауле было выделено 1,3 миллиарда рублей. На эти средства были отремонтированы 34 дороги. В 2018 году дорожный ремонт пройдет на 44 улицах краевой столицы. Из различных бюджетов на это выделено 911 миллионов рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.05.2018 10:01
- гость -

приведение к 2025 году в нормативное состояние 85% дорожной сети
-----------------
И как они этого добьются? В прошлом году закатали в асфальт улицу Советской армии, а в этом году на дороге щели уже, что палец входит. Вода с дороги не отводится и скапливается постоянно в этих щелях. При нашем климате уже через пару лет на месте этих щелей будут ямы.

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24.05.2018 10:36
- гость -

Асфальт каждую весну со снегом сходит, каждый год бюджет пилят. Вчера как пошел большой дождь куча дорожников высыпала на улицу и начала ремонт. Ну ясен перц пока идет дождь надо как можно больше сделать, что бы через год переделывать.

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24.05.2018 11:04
Алиса

Смысл ремонтировать дороги если надо ремонтировать теплосети???
Закапаем больше денег, чтоб народу не достались?

Есть технологии бетонирования дорог, использовавшиеся при Сталине, когда гарантийный срок на ремонт исчислялся двумя десятками лет. Почему не используются?

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24.05.2018 11:10
- гость -

Не, ну вранье - кладут новый асфальт на лесном тракте от Южного - сплошной брак! Где контроль за бракоделами?!

0  0
24.05.2018 11:15
- гость -

24.05.2018 11:10
- гость -
а кто за это отвечает?
ответственных нет в органах власти.

0  0
24.05.2018 11:23
- гость -


24.05.2018 11:15
- гость -

Ответственные есть и они уже сделали выпилы на этом участке, но только там где асфальт толстым слоем лежит, а вот там где проплешины (!!!) выпилов нет!

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