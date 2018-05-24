Фото: ru.publika.md
Барнаульские полицейские задержали подозреваемую в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ходе проверок стражи порядка выявили адрес фиктивной постановки на учет иностранцев. По факту жители ближнего зарубежья там не проживали. При этом по выявленному адресу были прописаны два иностранца.
Согласно предварительной информации, собственница жилья за деньги ставила иностранцев на учет.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении горожанки. Ей грозит до трех лет тюрьмы.
Комментарии
А есть квартиры где по 40 человек прописаны и никого это не волнует, а тут 2 человека какое горе
а надо обязательно проживать по месту регистрации?