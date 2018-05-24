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Пентагон не подтвердил сообщения об ударе коалиции во главе с Соединенными Штатами по сирийской армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя военного ведомства США.
"У нас нет информации, подтверждающей данные сообщения", — цитирует агентство своего собеседника.
Ранее СМИ в Ливане сообщили, что коалиция под руководством Америки атаковала две позиции армии Сирии рядом с энергетической станцией к западу от Евфрата, где коалиция поддерживает союзные ей силы с воздуха.
Кроме этого, сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.
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У страха глаза великИ.