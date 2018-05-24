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Следственный комитет будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, в данный момент подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В самое ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассматривать этот вопрос будет Индустриальный районный суд.
Напомним, накануне в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что подозреваемый в совершении преступления против несовершеннолетней был задержан. Вычислить его помогли, в частности, камеры видеонаблюдения.
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Само преступление было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к. Уже на следующий день подозреваемый был задержан.
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