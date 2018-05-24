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Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл совещание, в рамках которого были подведены итоги отопительного сезона 2017-2018 годов и определены задачи по подготовке субъектов округа к предстоящему осенне-зимнему периоду. Барнаул назван в докладе одним из лидеров по изношенности теплосетей в округе.
Как сообщает пресс-служба полпредства, в связи со значительной изношенностью тепловых сетей в ряде сибирских городов – Омске, Новосибирске, Томске, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке – неоднократно происходили аварийные ситуации.
По итогам прошедшего сезона отмечается низкий уровень получения муниципальными образованиями паспортов готовности – в среднем по округу 70%. Показатели улучшились на 4% по сравнению с 2016 годом, однако этого недостаточно.
В течение зимы на особом контроле находилась обстановка в Рубцовске (Алтайский край), Байкальске и Вихоревке (Иркутская область), Новокузнецке и Юрге (Кемеровская область), где отопительный сезон прошёл в штатном режиме.
"Подготовка регионов Сибири к предстоящему осенне-зимнему сезону должна проводиться заблаговременно и с учётом тех проблем, которые были выявлены в предыдущий отопительный период. Приняв необходимые меры для их устранения и проанализировав текущую ситуацию в каждом регионе, мы сможем выполнить главную задачу – обеспечить население качественным и надёжным теплоснабжением", — сообщил Сергей Меняйло.
Отметим, что за прошедшую неделю при опрессовке труб в столице Алтайского края произошло несколько крупных порывов. Горячая вода фонтанами била на много метров вверх.
Комментарии
Песня о том, что пора скинуться олигарху на третью ЯХТУ ?
подводят почву под то, что 5-ти процентного повышения тарифа на отопление в 2018 году недостаточно...
А что вы хотели 27 лет как СССР нет, строить некому - чиновники могут только распиливать бюджеты и дворцы строить.
А почему теплосети не обновляли средства производства, а только прибыль собирали?
Где закон обязывающий стратегически важные предприятия вкладываться в обновление, а не изнашивать социалистическую собственность в своих интересах в нуль.
к вопросу что за людей мы выбираем в думу...
Потому что коррупция, ну или пятая колонна. Одни разворовывают страну, другие делают вид что не видят. С 2005 года на Алтае 100 процентов коммунальных услуг + 2 раза в год повышение тарифов на процент больший процента инфляции. Мы уже оплачиваем явно больше 150 процентов от реальных тарифов. Учитывая что это всё делается на краевом уровне, представьте масштаб воровства. Чем богаче нынче вор, тем незрячей прокурор
Виноват, как несложно догадаться, тов. Сталин. Ну что ему, гению, стоило предвидеть, что после его смерти к власти придут враги народа? Мог бы проложить вечные трубы.
Навтыкали свои новостройки точечно, а подключили к старым трубам и на что расчитывали??? Вот теперь гейзеры и бьют! Головой думать не их конёк.
Каждый год говорят, что сети изношены и для их ремонта требуются деньги, поэтому повышается тариф, но время идет, тарифы повышаются, а сети так и остаются старыми изношенными...
Барнаул назван в докладе одним из лидеров по изношенности теплосетей в округе.
А кто их износил?Ремонтируют,якобы,они каждый год,и по месяцу,вроде бы как на совесть?Тарифы растут постоянно,значит больше средств вкладывают (снова как бы) в модернизацию.Работяги вкалывают,не покладая рук....И на тебе!Сети все изнасилованнее,и изнасилованнее!!!!Ерунда какая-то!))))
14 июня - горячая линия Президента, предлагаю всем не полениться и написать про это безобразие, особенно про отключение горячей воды на месяц в период когда температура на улице близка к нулю. Это к сожалению единственный способ быть услышанными властью
24.05.2018 13:06
- гость -
А что,это мысль!!!!!