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Барнаул назвали городом с одной из самых изношенных теплосетей в Сибири

, ИА "Амител"
За последние дни в столице края произошло несколько коммунальных аварий

Фото: techmini.studionik

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл совещание, в рамках которого были подведены итоги отопительного сезона 2017-2018 годов и определены задачи по подготовке субъектов округа к предстоящему осенне-зимнему периоду. Барнаул назван в докладе одним из лидеров по изношенности теплосетей в округе.

Как сообщает пресс-служба полпредства, в связи со значительной изношенностью тепловых сетей в ряде сибирских городов – Омске, Новосибирске, Томске, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке – неоднократно происходили аварийные ситуации.

По итогам прошедшего сезона отмечается низкий уровень получения муниципальными образованиями паспортов готовности – в среднем по округу 70%. Показатели улучшились на 4% по сравнению с 2016 годом, однако этого недостаточно.

В течение зимы на особом контроле находилась обстановка в Рубцовске (Алтайский край), Байкальске и Вихоревке (Иркутская область), Новокузнецке и Юрге (Кемеровская область), где отопительный сезон прошёл в штатном режиме.

"Подготовка регионов Сибири к предстоящему осенне-зимнему сезону должна проводиться заблаговременно и с учётом тех проблем, которые были выявлены в предыдущий отопительный период. Приняв необходимые меры для их устранения и проанализировав текущую ситуацию в каждом регионе, мы сможем выполнить главную задачу – обеспечить население качественным и надёжным теплоснабжением", — сообщил Сергей Меняйло.

Отметим, что за прошедшую неделю при опрессовке труб в столице Алтайского края произошло несколько крупных порывов. Горячая вода фонтанами била на много метров вверх.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.05.2018 10:53
гость

Песня о том, что пора скинуться олигарху на третью ЯХТУ ?

0  0
24.05.2018 10:59
- гость -

подводят почву под то, что 5-ти процентного повышения тарифа на отопление в 2018 году недостаточно...

0  0
24.05.2018 11:02
- гость -

А что вы хотели 27 лет как СССР нет, строить некому - чиновники могут только распиливать бюджеты и дворцы строить.

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24.05.2018 11:10
Алиса

А почему теплосети не обновляли средства производства, а только прибыль собирали?
Где закон обязывающий стратегически важные предприятия вкладываться в обновление, а не изнашивать социалистическую собственность в своих интересах в нуль.

к вопросу что за людей мы выбираем в думу...

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