Фото: vk.com/barneos22
Женщина-пешеход, попавшая под автомобиль BMW в центре Барнаула 24 мая, получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.
Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП произошло около 07:50 на проспекте Ленина в районе здания №52.
Согласно предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на женщину 1971 года рождения. Известно, что пешеход переходила проезжую часть по "зебре" на зеленый сигнал светофора.
Женщина получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
тетку с ребенком, на фото, протестируйте на вменяемость
Надо строить надземные и подземные переходы. Деньги в стране есть, но они идут на войнушки, олигархов - куда угодно, но не на благосостояние населения и обустройства России...
Для начала нужно воспитывать водителей которые на красный летят. В любом случае эти люди точно в дтп попадут.
24.05.2018 11:07
- гость -
Посмотрел бы я на твою мать или отца в благопристойном возрасте и по надземному переходу на раз 10 пока до продуктового дойдет... Не в уровне перехода проблема, а в проезде на желтый (товарищ полицейский, когда загорелся красный уже все переднее колесо переехало стоплинию), а там пешеход, который не убедился, что его пропускают и завертелось! Когда все начнут думать наперед и внутри себя включат ответственность и переходов наземных будет предостаточно!
водятел шары забычил. или решил что раз он в машине то все кто пешком говно и должны перед ним расступаться
24.05.2018 11:07
- гость -
Я вас умоляю. у нас люди до обычного перехода 20 метров ленятся пройти! Вы думаете , они будут по лесенкам спускаться-подниматься? я сомневаюсь. Скорее всего будут бегать НАД подземным переходом!
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Однако... Семь утра, БМВ, молодой мажор за рулем, красный свет, женщина-пешеход и перекресток на Ленинском... Слава богу, в этот раз обошлось без жертв. Но в случайность подобных совпадений верится слабо. Это знак. Предупреждение. Поймет ли?
24.05.2018 12:08
- гость -
почему вы решили , что это мажор?
24.05.2018 11:58
Темная сторона Васи
Вы в какое время живете?! И почему не хотите иметь надземные и подземные переходы с эскалаторами и траволаторами, как цивилизованный мир???
24.05.2018 12:03
- гость -
Меня не надо, умоляйте власти, чтобы обеспечивали за наши же деньги нормальной инфраструктурой. Про надземные и подземные переходы с эскалаторами и траволаторами слышали, может надо их строить, а не лестницы на горе...