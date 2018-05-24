Фото: vk.com/barneos22
Женщина-пешеход, попавшая под автомобиль BMW в центре Барнаула 24 мая, получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.
Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП произошло около 07:50 на проспекте Ленина в районе здания №52.
Согласно предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на женщину 1971 года рождения. Известно, что пешеход переходила проезжую часть по "зебре" на зеленый сигнал светофора.
Женщина получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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