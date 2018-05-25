Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно
, ИА "Амител"
Пироги, соус для мяса и суп: какие блюда можно приготовить из ревеня
Фото: Вокруг света
Похожий на лопух ревень известен многим своими полезными свойствами. Черешки этого растения, которые и употребляют в пищу, содержат много полезных веществ, среди которых витамины группы B, витамины P, C, E, каротин и органические кислоты – яблочная, щавелевая, лимонная и янтарная. В ревене присутствует рутин, пектины, катехины и много минеральных солей.
Из ревеня готовят кисели, компоты и варенье, а мы на Кухне.Amic.ru решили посмотреть, какие еще блюда можно сделать из этого продукта.
Пирог из ревеня
Что потребуется?
Мука - 1 ст.
Сахар — 1/2 ст.
Сливочное масло - 110 г
Для начинки:
Ревень - 2 стебля
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 ст.
Мука — 1/4 ст.
Соль — 1/4 ч. л.
Как готовить?
Духовку разогреть до 175 градусов. Застелить форму пергаментом. Смешать муку, масло и сахар. Получившееся тесто выложить в форму, разровнять и поставить в духовку на 15 минут. Для начинки смешать яйца, сахар, муку и соль. Ревень нарезать маленькими кубиками и добавить к остальным ингредиентам. Достать форму с тестом, выложить начинку и вернуть в духовку на 40-45 минут. Перед подачей остудить пирог, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.
Суп из ревеня
Что потребуется?
Ревень - 400 г
Яблоки — 5 шт.
Мята - 3–4 веточки + еще для подачи
Коричневый сахар - 3–6 ст. л.
Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
Соль — щепотка
Густые жирные сливки для подачи
Как готовить?
Очистить внешнюю часть стебля ревеня от жестких волокон (очистки не выбрасывать). Нарезать стебель поперек средними ломтиками. Яблоки очистить (очистки не выбрасывать) и нарезать средними кубиками. Снять листочки мяты со стеблей. Положить очистки от яблок и ревеня и стебли мяты, нарезанные кусочками, в кастрюлю, залить 1,2 л холодной питьевой воды, добавить соль и 3 ст. л. сахара. Довести до кипения и варить 15 минут. Процедить отвар, положить в него ревень и яблоки, снова довести до кипения. После варить до мягкости ревеня.
Снять кастрюлю с плиты, измельчить суп блендером так, чтобы в нем осталась примерно половина кусочков. Далее вернуть на огонь. Смешать крахмал с 2 ст. л. холодной воды и влить в кипящий суп. Тщательно перемешивать в течение 1,5–2 мин. Подавать суп можно как горячим, так и холодным, украсить сливками и мятой.
Свинина под соусом из ревеня
Что потребуется?
Горчица — по вкусу
Вода
Красное сухое вино - 1 ст.
Ревень - 300 г
Сахар – 150 г
Зелень петрушки - 2 ч. л.
Свиная вырезка - 800 г
Тертый корень имбиря - 1,5 ч. л.
Как готовить?
В сотейник влить вино, добавить горчицу и корень имбиря. Готовить на среднем огне 2 минуты. Снять с огня и отставить. Свинину вымыть и нарезать на порционные куски. Положить в форму для запекания, залить приготовленным маринадом. Сверху накрыть фольгой. Поместить форму с мясом в разогретую духовку и готовить 1,5 часа при температуре 170-190 градусов. Вынуть форму и оставить в теплом месте. Ревень тщательно вымыть. Половину нарезать на кусочки по 0,5 см, отложить. Оставшийся ревень нарезать крупнее, сложить в форму для микроволновой печи, добавить воду, сахар. Поставить в микроволновую печь и готовить 6 минут, пока масса не станет однородной и густой. Дать массе остыть, затем протереть ее через сито. Вновь перелить в форму. Добавить отложенный ревень, вернуть в микроволновую печь и готовить три минуты. Добавить в соус измельченную петрушку. Выложить куски свинины на блюдо, полить соусом.
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