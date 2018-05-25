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Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно

, ИА "Амител"
Пироги, соус для мяса и суп: какие блюда можно приготовить из ревеня

Фото: Вокруг света

Похожий на лопух ревень известен многим своими полезными свойствами. Черешки этого растения, которые и употребляют в пищу, содержат много полезных веществ, среди которых витамины группы B, витамины P, C, E, каротин и органические кислоты – яблочная, щавелевая, лимонная и янтарная. В ревене присутствует рутин, пектины, катехины и много минеральных солей. 

Из ревеня готовят кисели, компоты и варенье, а мы на Кухне.Amic.ru решили посмотреть, какие еще блюда можно сделать из этого продукта.

Пирог из ревеня

Что потребуется?

  • Мука - 1 ст.
  • Сахар — 1/2 ст.
  • Сливочное масло - 110 г

  • Для начинки:

  • Ревень - 2 стебля
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 ст.
  • Мука — 1/4 ст.
  • Соль — 1/4 ч. л.

Как готовить?

Духовку разогреть до 175 градусов. Застелить форму пергаментом. Смешать муку, масло и сахар. Получившееся тесто выложить в форму, разровнять и поставить в духовку на 15 минут. Для начинки смешать яйца, сахар, муку и соль. Ревень нарезать маленькими кубиками и добавить к остальным ингредиентам. Достать форму с тестом, выложить начинку и вернуть в духовку на 40-45 минут. Перед подачей остудить пирог, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

Суп из ревеня

Что потребуется?

  • Ревень - 400 г
  • Яблоки — 5 шт.
  • Мята - 3–4 веточки + еще для подачи
  • Коричневый сахар - 3–6 ст. л.
  • Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Густые жирные сливки для подачи

Как готовить?

Очистить внешнюю часть стебля ревеня от жестких волокон (очистки не выбрасывать). Нарезать стебель поперек средними ломтиками. Яблоки очистить (очистки не выбрасывать) и нарезать средними кубиками. Снять листочки мяты со стеблей. Положить очистки от яблок и ревеня и стебли мяты, нарезанные кусочками, в кастрюлю, залить 1,2 л холодной питьевой воды, добавить соль и 3 ст. л. сахара. Довести до кипения и варить 15 минут. Процедить отвар, положить в него ревень и яблоки, снова довести до кипения. После варить до мягкости ревеня.
Снять кастрюлю с плиты,  измельчить суп  блендером так, чтобы в нем осталась примерно половина кусочков. Далее вернуть на огонь. Смешать крахмал с 2 ст. л. холодной воды и влить в кипящий суп. Тщательно перемешивать в течение 1,5–2 мин. Подавать суп можно как горячим, так и холодным, украсить сливками и мятой. 

Свинина под соусом из ревеня

Что потребуется?

  • Горчица — по вкусу
  • Вода
  • Красное сухое вино - 1 ст.
  • Ревень - 300 г
  • Сахар – 150 г
  • Зелень петрушки - 2 ч. л.
  • Свиная вырезка - 800 г
  • Тертый корень имбиря - 1,5 ч. л.

Как готовить?

В сотейник влить вино, добавить горчицу и корень имбиря. Готовить на среднем огне 2 минуты. Снять с огня и отставить. Свинину вымыть и нарезать на порционные куски. Положить в форму для запекания, залить приготовленным маринадом. Сверху накрыть фольгой. Поместить форму с мясом в разогретую духовку и готовить 1,5 часа при температуре 170-190 градусов. Вынуть форму и оставить в теплом месте. Ревень тщательно вымыть. Половину нарезать на кусочки по 0,5 см, отложить. Оставшийся ревень нарезать крупнее, сложить в форму для микроволновой печи, добавить воду, сахар. Поставить в микроволновую печь и готовить 6 минут, пока масса не станет однородной и густой. Дать массе остыть, затем протереть ее через сито. Вновь перелить в форму. Добавить отложенный ревень, вернуть в микроволновую печь и готовить три минуты. Добавить в соус измельченную петрушку. Выложить куски свинины на блюдо, полить соусом.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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