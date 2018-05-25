"Квинтет сервис+" — современная компания, занимающаяся практически всеми направлениями, которые существуют в клининге. Это:
- послеремонтная и генеральная уборка квартир и коттеджей;
- разовая и долгосрочная уборка офисных помещений;
- химчистка ковров и мягкой мебели;
- мытье окон;
- шлифовка и полировка полов;
- услуги прачечной.
Также в "Квинтет сервис+" можно приобрести профессиональный инвентарь, моющую технику и специализированную химию.
"Наличие собственной производственной базы, автотранспорта, современного оборудования, профессиональной химии, квалифицированной, слаженной работы менеджеров и специализированных мобильных бригад позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед компанией задачи и удовлетворять самые высокие требования заказчиков", — отмечают в "Квинтет сервис+".
Взяв на себя заботы по уборке помещений, специалисты "Квинтет сервис+" предоставляют широкий комплекс профессиональных клининговых услуг: регулярно проводят мойку окон здания, а также полировку напольных покрытий, чистку ковров, жалюзи и мебели, применяя новейшее профессиональное оборудование. И это далеко не все, что здесь могут предложить своим клиентам. Помимо предоставления широкого спектра услуг, клининговая компания гарантирует и их высокое качество.
Мытье окон, фасадов и витрин
Мыть окна в квартире и офисе необходимо регулярно. Окна выполняют такую функцию, как придание зданию и помещению эстетичного вида, уникальность, грациозность и красоту. Не секрет, что на городских улицах скапливается множество грязи и пыли, которая, в свою очередь, оседает на остекленных объектах, тем самым ухудшая его вид и состояние.
Уборка в квартире и дома
Все больше людей предпочитают не тратить свое время на уборку квартир, особенно когда в семье есть дети и домашние животные. Родителям просто не хватает времени и возможностей для всех дел. Привлекать бригады для уборки по частным объявлениям очень рискованно, ведь это посторонние люди в доме без всякой ответственности за имущество и качество уборки. А в "Квинтет сервис+" предлагают официально заключить договор на уборку в квартире или частном доме. Вы получите профессиональную бригаду, оснащенную всем необходимым для уборки и использующую только фирменную химию в работе, безопасную для мебели и людей.
Уборка в офисе
"Квинтет сервис+" на протяжении длительного времени предоставляет услуги по уборке в офисе. Специалисты компании ориентируются на потребности заказчика и готовы гарантировать со своей стороны высокий уровень сервиса. Всегда отзывчивые и компетентные менеджеры компании готовы сделать предварительный расчёт и согласовать с заказчиком все детали. Стоит отметить, что оформить заказ можно в любое удобное время.
В фирме работает слаженный и высокопрофессиональный коллектив. Опытные и квалифицированные специалисты всегда пунктуальны и способны справиться с любыми видами загрязнений
Не стоит сомневаться в качестве услуг. Здесь дорожат своими клиентами и репутацией. Все работники фирмы являются настоящими профессионалами в своей области. Если хотите видеть безупречно чистый офис, то стоит обратиться в "Квинтет сервис+".
Уборка после ремонта дома и в помещениях
Закончили строительство дома или сделали ремонт в квартире? В любом из этих случаев наступает очередь проведения уборки после ремонта — это трудоемкая и кропотливая работа по избавлению помещения как от строительной пыли, которая забивается во все щели и труднодоступные места, так и от других всевозможных загрязнений, появляющихся после строительства — остатки затирки на кафеле, следы краски, малярный скотч на окнах, слой пыли на мебели и т.д. Специалисты "Квинтет сервис+" легко справятся с такой работой!
Услуги прачечной
Компания также предлагает услуги прачечной и химчистки для ресторанов, гостиниц, фитнес-клубов, салонов красоты и кейтеринговых служб, а также профессиональную стирку униформы и спецодежды для строительных, ремонтных компаний, охранных предприятий, авиакомпаний и многих других организаций. Также здесь можно воспользоваться услугой по стирке больших штор, химчистки жалюзи и рулонных штор — специалисты компании не только почистят, но и сами снимут и повесят их.
Химчистка ковров
Химчистка ковров подразделяется на три вида: стирка, влажная и сухая химчистка. Естественно, услуги, предоставляемые на дому, не позволяют постирать ковёр, зато дома можно с успехом тщательно почистить его сухим или влажным способом. "Квинтет сервис+" имеет собственный цех, где производится многоступенчатая химчистка ковров по промышленной технологии.
Химчистка мягкой мебели на дому
Мягкая мебель является украшением дома и радует нас своим красивым дизайном. Но с течением времени внешний вид может портиться — образуются пятна, оседает пыль и начинают появляться пылевые клещи. Все эти факторы могут навредить здоровью, послужить причиной для развития аллергии или заболевания легких. Для того чтобы сохранить чистоту мебели, стоит обратиться за профессиональными услугами по чистке.
OOO "Квинтет сервис+":
г. Барнаул
Павловский тракт, 81, третий этаж
тел: 8 (3852) 501-508, 8902-998-1110
Цех химчистки и прачечной:
ул. Малахова, 177
тел: 8 (3852) 504-101
Специализированный магазин (все для уборки):
Павловский тракт, 81, второй этаж
тел: 8 (3852) 697-705
Сайт: http://www.kvintet-service.ru/
e-mail: ofis-kvintet@rambler.ru
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