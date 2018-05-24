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Крупный чиновник из Росрыболовства уволен из-за коррупции и утраты доверия

, ИА "Амител"
Руководитель Верхнеобского ТУ Росрыболовства Владимир Султанов "не дотянул" до пенсии несколько месяцев

Фото: youtube.com

Чиновник, на действия которого неоднократно обращал внимание портал Amic.ru, — руководитель Верхнеобского ТУ Росрыболовства Владимир Султанов потерял место на госслужбе. Об этом изданию стало известно от надежных источников.

Поводом для отставки стало искажение данных об имуществе и доходах чиновника за 2015-2016 годы, сообщили источники Amic.ru.

Как сообщает наш источник, увольнение Владимира Султанова сопровождалось формулировками "за ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции", "предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах (в том числе супруги) за 2015, 2016 годы", а также "непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов".

В результате с "рыбным" чиновником прервали служебный контракт и уволили с федеральной государственной гражданской службы в связи "с утратой доверия".

По этому уже вышел соответствующий приказ в Минсельхозе.

К слову, проверка в отношении Владимира Султанова проводилась еще в конце апреля. Какие конкретно нарушения нашли в декларациях чиновника ревизоры, пока неизвестно. Однако, как уже писал Amic.ru в своих материалах, предписания по нарушениям Владимира Султанова неоднократно направлял замгенпрокурора РФ Иван Семчишин. Однако по какой-то причине чиновник удерживался в кресле руководителя Верхнеобского теруправления Росрыболовства.

Вот данные из декларации чиновника и его семьи за 2016 год. Согласно документу, г-н Султанов заработал 1,315 млн рублей. Его супруга — 96 тысяч рублей. При этом в собственности у Владимира Султанова числятся три земельных участка под ИЖС (общей площадью 6040 кв. м), дачный участок (1005 кв. м), участок для ведения подсобного хозяйства (1901 кв. м), два жилых дома (общая площадь — 399,8 кв. м), квартира (38 кв. м), гараж (23,8 кв. м), а также нежилое помещение (9 кв. м). Передвигается руководитель на Toyota Highlander. Интересно, что в пользовании у него имеется еще один гараж на 21 кв. м. Жена Султанова владеет двумя квартирами (суммарно 116,2 кв. м), одна из них была приобретена по договору долевого участия в строительстве (заключен в 2012 году). Кроме того, супруга владеет автомобилем Toyota Camry.

Напомним, ранее Amic.ru неоднократно обращал внимание на деятельность г-на Султанова и вверенного ему ведомства.

Карьера Владимира Султанова развивалась поступательно. Он родился и вырос в Астрахани, где окончил технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Ихтиология и рыбоводство". Затем вся дальнейшая судьба Султанова оказалась неразрывно связана с Новосибирском. Здесь он почти 40 лет проработал в Верхнеобском бассейновом управлении по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства. Позднее эта структура получила современное наименование — Верхнеобское ТУ Росрыболовства. Владимир Султанов прошел путь от районного инспектора до руководителя, попутно получив несколько наград.

Впрочем, хватало в биографии Владимира Султанова и неприятных моментов, связанных со службой. Часть из них вскрылась благодаря стараниям надзорного ведомства, о других стало известно от экологов либо от обычных граждан.

Можно назвать только один эпизод, из которого станет понятно, каким чиновником был Султанов. Так, еще в 2012 году томские экологи лично пожаловались Владимиру Путину на то, что г-н Султанов оказывал заметное противодействие в проведении общественных рейдов против браконьерства. И это делал человек, который, напротив, должен был бороться с браконьерами всеми законными способами, а не потворствовать их деятельности.

Другой заслуживающей внимания историей стали непрекращающиеся проверки алтайской компании "Арсал" (в 2017-2018 годах), занимающейся добычей цист рачка артемии на озере Большое Яровое. Все мероприятия проводились с ведома Султанова по схеме в рамках заказа от прямых конкурентов.

Между тем еще 2 месяца назад заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил отдельное внимание руководителей территориальных управлений на реформу контрольно-надзорной деятельности. "Задачи и перспективы понятны – повышение прозрачности и эффективности... Важно, что руководители теруправлений представляют не только органы рыбоохраны, но в целом отвечают за организацию рыболовства и за политику в области рыболовства на подведомственных территориях, за показатели и развитие аквакультуры", — заявил Шестаков.

Вернемся снова к Владимиру Султанову. В апреле 2018 года исполнилось 16 лет, как он возглавил Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства. В сентябре г-ну Султанову исполнится 60 лет, однако спокойно уйти на пенсию ему так и не удалось. Вообще факт столь позорного изгнания чиновника со своей службы, тем более довольно высокого ранга, для современных российских реалий — большая редкость. Видимо, причины для этого были более чем весомые.

Кто займет место Султанова в Верхнеобском ТУ Росрыболовства – еще неизвестно, однако остается надеяться, что новый руководитель все-таки будет придерживаться буквы закона. Тем временем существует вероятность, что проверки продолжатся, и они могут коснуться не только г-на Султанова, но и ряда других персон из ведомства бывшего одиозного чиновника. Их фамилии ранее уже упоминались в СМИ в одной связке с Владимиром Султановым.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

24.05.2018 11:36
- гость -

То есть просто выгнали? И даже не посадят? И даже расследовать все его преступления, которых , уверена, немало, не будут? Как это по-нашему. Ведь вся власть боится, что не дай Бох всплывёт его фамилия в ходе расследования.. а их всплыло бы и много.

0  0
24.05.2018 11:41
Знающий

Интересно кто следующий?
Ждем развития этой истории!

0  0
24.05.2018 11:55
- гость -

То есть просто выгнали? И даже не посадят?
------------

У нас на всех коррупционеров мест в тюрьмах не хватит.

0  0
24.05.2018 12:01
- гость -

24.05.2018 11:55
- гость -
нам бесплатные асфальтоукладчики очень нужны

0  0
24.05.2018 12:10
- гость -

Кондиционеров "коррупционеров" нужно сажать и на долго (15-20 лет) с конфискацией у него и его родственников если не докажут, что все было приобретено на легальные доходы, тогда будет толк.

0  0
24.05.2018 12:16
Директор СССР

Ему это увольнение, как слону дробина - денег уже нахапал. Вот если бы уголовное дело возбудили и под стражу взяли...

0  0
24.05.2018 12:38
Грантштейн

Увольнение с работы и возбуждение уголовного дела - это разные, но связанные между собой процессы процессы.
Его уволили приказом Роскомрыболовства, его работодателя. А уголовное дело возбуждает СК РФ. За ними слово. Ждем посадок.

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