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Уроженец Бийска Иван Оглы сбежал из колонии в Воронежской области, сообщает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на данные областного УФСИН.
Согласно имеющейся информации, о пропаже осужденного стало известно 22 мая. "В настоящее время УФСИН России по Воронежской области принимает меры по розыску данного осужденного. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения Оглы И.Д", — добавляют в УФСИН.
Приметы осужденного: рост 172 сантиметра, спортивное телосложение, волосы ближе к черному, залысины, карие глаза, круглое лицо.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении осужденного, просят обращаться по телефонам: 8 (473) 206-01-00, 251-18-00, 210-77-00; 8 (47396) 2-25-33 или в ближайшее отделение полиции.
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