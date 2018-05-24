Фото: "Лиза Алерт"
Мероприятие, приуроченное к Международному дню пропавших детей, пройдет в барнаульском парке "Лесная сказка" в пятницу, 25 мая. Организатором мероприятия выступает ПСО "Лиза Алерт".
Участники узнают об истории создания отряда и его деятельности, на конкретных примерах увидят ошибки родителей пропавших детей и обсудят их в режиме реального времени, а также смогут принять участие в конкурсе детских рисунков, послушать великолепную музыку и зажечь свечи — символ этого дня — в память о пропавших детях.
Уточняется, что иллюстрация и обсуждение типичных ошибок родителей, допускаемых при пропаже детей, пройдут в 19:30 на главной сцене. Волонтеры не только обсудят ситуации со зрителями, но и проведут лекции для детей и родителей о правилах поведения в случае пропажи в городе и в лесу.
Прием рисунков на тему "Что делать, если ты потерялся?" пройдет с 19:00 до 20:00, а итоги конкурса подведут в 20:20. В нем могут участвовать дети трех возрастных групп: 3-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет.
Свечи будут зажжены в 21:30. Они являются символом того, что дорога домой открыта.
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