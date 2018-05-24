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Среднесрочный прогноз роста российской экономики, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление по итогам визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в РФ.
Фонд сохранил прогноз роста российской экономики в текущем году на уровне 1,7%, прогноз на следующий год сохранен на уровне 1,5%. Данные ожидания были зафиксированы в последнем обзоре мировой экономики МВФ.
Отмечается, что хоть экономика России и восстанавливается после двухлетней рецессии, ее среднесрочные перспективы остаются малообещающими.
Темпы экономического роста в стране, исходя из прогноза МВФ, будут уступать показателям стран Восточной Европы. При подобном развитии событий РФ не будет сокращать отставание от развитых экономик, подчеркивается в заявлении.
В фонде отмечают, что рост российской экономики тормозят такие факторы, как слабое развитие инфраструктуры, старение населения, большая роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски, которые негативно влияют на частные инвестиции.
Тем не менее, новые санкции, которые ввели против компаний РФ в апреле, не повлияли на изменение прогноза. "Это не является единственным фактором. У нас недостаточно информации для пересмотра", — цитирует агентство слова главы миссии МВФ по РФ Эрнесто Рамиреса Риго. Также он добавил, что, кроме того, цены на нефть оказались выше, чем изначально предполагал фонд.
Комментарии
"...РФ не будет сокращать отставание от развитых экономик"
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То есть отставание будет расти.
Зато нам пообещали новые прорывы!
Да я в новостях вижу, что у нас вообще всё чики-пуки. Рывок за рывком, шаг за шагом, ближе к цели.
Да-да, эксперты МВФ - это авторитетные ребята)
Вы их больше слушайте.
Следование рецептам МВФ привело к дефолту России в 1998 году.
МИЛАН, 17 окт — РИА Новости. Мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель, считает президент РФ Владимир Путин.
В России есть свой авторитетный эксперт.