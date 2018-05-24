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Полиция в Горном Алтае устанавливает местонахождение водителя, который допустил опрокидывание автомобиля ВАЗ-21053 и после этого скрылся с места аварии.
Как сообщили в республиканском МВД, ДТП произошло 23 мая около 15:25 в Кош-Агачском районе на 16-м километре автодороги "Ортолык-Бельтир".
По имеющимся данным, 27-летний житель села Новый Бельтир, управляя автомобилем, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами обратилась пассажир автомобиля — 34-летняя жительница села Новый Бельтир, которой потребовалась госпитализация. Водитель скрылся с места ДТП, участником которого он являлся", — констатируют в полиции.
По данному факту проводится административное расследование.
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