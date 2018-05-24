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Потери российской экономики от киберпреступности в текущем году могут вырасти до 1 триллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Агентство отмечает, что в минувшем году Сбербанк оценивал потери в 600-650 миллиардов рублей.
"Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей", — цитирует агентство заявление Кузнецова.
Он отметил, что цифра в 1 триллион рублей вполне реальная, однако ее можно уменьшить, если будет сделан рывок в вопросах информационной защиты личности и бизнеса.
По словам Кузнецова, если регулирование в данной сфере и скорость принятия решений так же будут отставать от развития технологий, "то 1 триллион может оказаться очень оптимистичным прогнозом".
Также отмечается, что сейчас ВВП страны оценивается в 92 триллиона рублей. Таким образом, экономические потери от киберпреступлений могут превысить 1% ВВП.
Комментарии
Удобно на такую преступность левые переводы списывать. А чуть погодя еще от государства компенсаций за это требовать начнут, а мы буде оплачивать(((